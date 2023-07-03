شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: لم نتعمد إضاعة الوقت.. وهدف أحمد عاطف فى الأهلى سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إن الفريقين قدما مباراة جيدة، وكنا نريد الحفاظ على المركز الثالث والأهلي يريد إنهاء بطولة الدوري مبكرا، واتفقنا قبل المباراة على الظهور وتقديم أداء مميز.

وأضاف السقا، في تصريحات تليفزيونية: "الوصول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثاني على التوالي يُعد إنجازا كبيرا جدا وكل سنة لدينا تارجت لنحققه، مشيراً إلى أن الفريق عانى من غيابات مثل بوبو ومروان محسن الذي أجرى جراحة في الوجه وغاب عن الفريق فترة".

وتابع: "تصريحات مارسيل كولر عن إهدار الوقت، لاعبونا لم يتعمدوا إضاعة الوقت وجنش لم يسقط كثيرا طوال المباراة، وأكد أن هدف أحمد عاطف في مرمى الأهلي صحيح ولا أستطيع الحكم على هدف الأهلي".