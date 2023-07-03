شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف: لعبنا للفوز على الأهلى.. وإحنا تالت الدورى ومش فريق صغير علشان نضيع الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، أن الفريق دخل مباراة الأهلي من أجل تحقيق الانتصار وليس التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يدخل أي مباراة لتحقيق الثلاث نقاط.

وقال عاطف، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك محمد الشناوي صحيح وليس به أي تسلل، ولم نتحدث عن الهدف طوال اللقاء، وشاهدنا اللقطة بعد المباراة.

وتابع: الإصابة أبعدتني عن المشاركة مع الفريق لمدة أكثر من شهرين، وتدربت من أجل العودة مجددا للمشاركة أساسيا مع الفريق.