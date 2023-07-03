شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" تبعد مابولولو عن المشاركة فى مباراة الأهلى المقبلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض هداف الدورى المصرى والاتحاد السكندرى مابولولو، إلى الإصابة فى مباراة حرس الحدود أمس، بشد فى الخلفية، وتحامل اللاعب خلال الربع ساعة الأخير من المباراة ليحرز الهدف الثانى وهو مصاب.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة الأهلى المقبلة، المقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب، حيث يحتاج اللاعب إلى فترة راحة سلبية ثم يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل والجلسات.

ومن جانبه، منح الصربي زوران مانولوفيتش، اللاعبين راحة 24 ساعة عقب مباراة الحدود، وطلب عدد من اللاعبين بزيادة فترة الراحة إلى 48 ساعة، إلا أن زوران رفض وتمسك بـ24 ساعة فقط، ويعود اللاعبين للتدريبات الجماعيه غدا الاثنين.

وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.