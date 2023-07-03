شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يُنهى تعاقده مع طارق العشرى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادي فاركو مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول، على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

ويحتل فاركو المركز التاسع ببطولة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.