شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يُنهى تعاقده مع طارق العشرى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادي فاركو مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول، على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.
ويحتل فاركو المركز التاسع ببطولة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.
وفى سياق مختلف يضع مسئولو نادى فاركو فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق البرتقالى، حيث اقترب النادى البرتقالى من التعاقد مع عبد الرحمن أسامة شيكا، لاعب خط وسط طلائع الجيش، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتهت فترة إيقاف القيد التى عانى منه فاركو طوال الموسم الحالى بسبب التعاقد مع السودانى سيف تيري من صفوف المريخ.
ويرغب فاركو فى التعاقد مع شيكا صاحب الـ 24 عاماً لمدة خمسة مواسم مقبلة لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.
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