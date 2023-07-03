شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: الجيل الحالى بالمنتخب الأوليمبى مميز.. ولا نريد تأجيل الصعود للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأوليمبى، أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بالفوز على غينيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا لضمان الصعود للأولمبياد.

وقال شيتوس، في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: لا نرغب فى تأجيل الصعود، ولا بد من حسمه في مباراة غينيا.

وتابع: المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

واختتم شيتوس تصريحاته قائلا: الروح الجماعية أبرز ما يميز الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي، وروجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب، هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالأولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.