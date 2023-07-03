شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة العربية للسيدات، والتي تنطلق اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

تشارك في البطولة 5 دول هى كل من: المغرب والكويت والجزائر، ومصر أ ، ومصر ب.

ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى:

الإثنين الجزائر و مصر ب

مصر أ و الكويت

الثلاثاء الكويت و الجزائر

المغرب و مصر أ

الأربعاء الجزائر و المغرب

مصر ب و الكويت

الخميس المغرب و مصر ب

مصر أ و الجزائر

الجمعة الكويت و المغرب

مصر ب و مصر أ