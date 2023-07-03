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تعرف على جدول مباريات البطولة العربية لسيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة العربية للسيدات، والتي تنطلق اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

تشارك في البطولة 5 دول هى كل من: المغرب والكويت والجزائر، ومصر أ ، ومصر ب.

ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى:

الإثنين     الجزائر و مصر ب

             مصر أ و الكويت

 

الثلاثاء  الكويت و الجزائر

           المغرب و مصر أ

 

الأربعاء  الجزائر و المغرب

            مصر ب و الكويت

 

الخميس  المغرب و مصر ب

             مصر أ و الجزائر

 

الجمعة   الكويت و المغرب

           مصر ب و مصر أ

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