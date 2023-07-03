شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة العربية للسيدات، والتي تنطلق اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.
تشارك في البطولة 5 دول هى كل من: المغرب والكويت والجزائر، ومصر أ ، ومصر ب.
ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى:الإثنين الجزائر و مصر ب
مصر أ و الكويت
الثلاثاء الكويت و الجزائر
المغرب و مصر أ
الأربعاء الجزائر و المغرب
مصر ب و الكويت
الخميس المغرب و مصر ب
مصر أ و الجزائر
الجمعة الكويت و المغرب
مصر ب و مصر أ
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