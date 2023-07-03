شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، الاثنين، التجهيز لمباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تُعد أحد المواجهات المهمة فى رحلة المارد الأحمر نحو التتويج ببطولة الدوري.

وأغلق الأهلي ملف مباراة فيوتشر التي خاضها المارد الأحمر أمس، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 لبطولة الدوري، ليبدأ الاستعداد والتركيز لمباراة الإسماعيلي التى ستقام فى برج العرب.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة المصابين فى الفريق، وتحديداً الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي. وحرص كولر على الاستسفار من طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة عن حالة السولية ومتولي، وعقد جلسة مع الثنائي لدعمهما وتحفيزهما للعودة للتدريبات الجماعية سريعاً.

ويفتقد الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي حتى منتصف يوليو، فى ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابات التى لحقت بهما الفترة الأخيرة، وتسببت فى ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس، ويستمر غياب اللاعبين لمدة شهر قابلين للزيادة وفقا لبرنامجهما التأهيلي اللذين بدءا الخضوع له من بعد هذه المباراة.

ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.