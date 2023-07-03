بعد التعادل مع فيوتشر.. هل يحسم الأهلى لقب الدوري المصري أمام الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث تتبقى له 7 مباريات في المسابقة المحلية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع فيوتشر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 المؤجلة لبطولة الدوري.

وحتى الآن، خاض الأهلي في هذا الموسم 27 مباراة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي للفوز في 3 مباريات فقط من المباريات السبع المتبقية، حتى يصل إلى النقطة 77، أي ما يحتاجه الأهلي هو 8 نقاط فقط، وهو الرصيد الذي سيستحيل على أي فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة يوم 5 يوليو الأربعاء المقبل، ثم الاتحاد السكندري بعدها بـ 3 أيام في لقاء مؤجل من الأسبوع 21، ثم الزمالك في مباراة القمة يوم 13 يوليو.

وإذا حقق الأهلي الفوز في المباريات الثلاث المذكورة، يتوّج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري رسميا.