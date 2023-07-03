أحمد صديق: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد صديق، نجم الأهلي السابق، أن خبرات اللعب تكون عامل فارق في قدرات المدرب بسبب المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته.



وقال صديق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجميع يفكر في قضاء فترة معايشة بأندية أوروبا، لكن بالنسبة لي الأهلي لا يقل احترافيا وتنظيميا عن أوروبا".

وأكمل: "كولر قدم نجاحات كبيرة جدا لذلك لماذا لا استفاد منه، كما أنه رحب بشكل كبير عندما طلب قضاء هذه الفترة رغم أن التوقيت وضغط المباريات كان صعبا".

وأشار: "توقيت هذه الخطوة كان مهما بالنسبة لي، بدأت منذ 6 أيام بشكل يومي، وستتراوح فترة المعايشة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين".

وأضاف: "اتحدث مع كولر بعد كل تدريب، سعيد جدا بأفكاره ومقتنع بها، هناك تطور للفريق بشكل جماعي وفردي، خاصة مع لاعبين مثل حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، كما أرى تحركات مختلفة داخل الملعب".

وأتم: " شرف كبير لي أن أنتمى إلى الأهلي، فهو من صنع اسمي".

مارسيل كولر يعلق على تعادل الأهلي امام فيوتشر في الدوري

من جانبه عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استيائه من إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، لافتًا إلى أنها ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر.

وأوضح كولر أن الفريق في الشوط الأول حاول التسجيل بعد أن خلق فرصًا عديدة، ونفس الشيء حدث في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة يترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف كولر: واجهنا فريقًا منظمًا وكنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله. وأوضح أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير.

وأكمل كولر: بيرسي تاو لاعب مميز وينفذ الأدوار المطلوبة منه، وكان أخطر لاعبي الفريق، وأطلب منه أن يستمر في ذلك.