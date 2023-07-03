نجم الاتحاد المنستيري: البطولة العربية ستكون صعبة بتواجدنا مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق التونسي عامر العمراني لاعب نادي الاتحاد المنستيري عن مجموعة فريقه في البطولة العربية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجارى.

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قال عامر العمراني عبر برنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "الفريق بالكامل في الاتحاد المنستيري كان رائعًا، عملنا مشوار جيد سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، وكنا نستحق التأهل لأحد البطولات الأفريقية بعد المستوى الكبير الذي قدمناه ".

وأضاف نجم الاتحاد المنستيري: " شعرنا بحزن كبير للغاية لعدم التأهل إلى أي بطولة أفريقية بعد الموسم الكبير الذي قدمناه "

وتابع : " لاعبو الاتحاد المنستيري من أرجل وأنقى اللاعبين، كنا نقاتل بكل ما لدينا في كل مباراة ولم يحصل أي تخاذل من أي لاعب خلال المباراة ".

وواصل العمراني حديثه : " عقدي انتهي مع الاتحاد المنستيري ولا أعلم مستقبلي مع الفريق".

وأردف : " البطولة العربية ستكون صعبة بتواجدنا مع الزمالك والشباب والنصر السعوديين، سنقدم كل ما لدينا في البطولة لإثبات قدراتنا الفنية وأحقيتنا في تلك البطولة".

وأكمل : " أحب زيزو لاعب الزمالك كثيرًا وهو أهم لاعب لديهم، وسيف الدين الجزيري ورقة مهمة لديهم كما يمتلكون الخبرات مثل شيكابالا والذين يصنعون الفارق ".

وتابع نجم الاتحاد المنستيري : " كسبنا الكثير من الخبرات خلال الموسمين الماضيين وكنا ننافس على الدوري في الموسم قبل الماضي والبطولات القارية الموسم الماضي، أصبح لدينا خبرة في مثل هذه المباريات والضغوطات"

نجم الاتحاد المنستيري: الأهلي فريق عظيم مرشح للفوز بأي بطولة ينافس عليها

عن رأيه في المارد الأحمر قال : :الأهلي فريق عريق وعظيم ولديه خبرات كبيرة، وظهرت قدراتهم الكبيرة في مباراتهم معنا ببطولة أفريقيا، ودائمًا ما يكون مرشح للفوز بأي بطولة ينافس عليها".

أضاف : " مواجهة الأهلي والزمالك الإثنين صعبة علينا، لكن المشاركات الأفريقية دائمًا يكون التركيز عليها أكبر والضوء يسلط عليها بشكل أكبر ".

وواصل : "يشرفني أن ألعب في الأهلي أو الزمالك لن أحدد نادي واحد فقط لأننا أمامنا ناديين كبيرين ويمتلكون لاعبين توانسة، علي معلول سنوات طويلة مع النادي الأهلي ويقدم مستويات رائعة، إلياس الجلاصي أيضًا لاعب رائع ".

وأتم حديثه قائلا: "يكون لي الشرف لو وصل لي عرضًا من أي نادي مصري وسيساعدني ذلك على التطور وإظهار قدراتي، ولن أمانع الانتقال إلى الدوري المصري".

