شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يجهز تقريرا بشأن الراحلين عن سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تأجيل تقرير الراحلين عن الفريق السكندرى لما بعد ضمان الفريق البقاء فى الدورى بشكل رسمي، بعدما دخل الصراع مجدداً.

واستقر أحمد سامى، بنسبة كبيرة، على اللاعبين الراحلين عن سموحة، والذى يقارب أعدادهم إلى 14 لاعباً من أجل إعادة الفريق السكندرى لمكانته الطبيعية وعدم الحاجة إلى خدمات هؤلاء اللاعبين الذى يرى أنهم لن يفيدوا الفريق الموسم المقبل.

كما رفض أحمد سامى استخدام بند الشراء فى عقد بنجامين بواتينج المعار من الاتحاد السكندرى، والذى كان يحق لسموحة شراء بشكل نهائي قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه رفض شراء اللاعب ليتأكد عودته مرة أخرى لزعيم الثغر.

ويسعى أحمد سامى لوقف نزيف النقاط الذى يمر به الفريق السكندرى، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى.

وطالب مدرب سموحة اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بشكل كبير، خاصة أن فرق القاع عادت من بعيد واقتربت من الفريق، وحذر من خطورة لاعبى إنبى الذى يلعب بكل أرياحية بعدما اقترب من فرق المقدمة.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى أي منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.