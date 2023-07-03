شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطمئن على جاهزية مصابى الزمالك قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على جاهزية بعض المصابين بعد عودتهم وانتظامهم فى التدريبات الجماعية، قبل مواجهة المقاولون العرب فى بطولة كأس مصر، وعاد محمود شبانة مدافع الفريق للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة بكدمة فى عضلة السمانة قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك الذى أقيم السبت الماضي مشاركة محمود شبانة فى كافة الفقرات البدنية والخططية، وخاض التقسيمة الفنية في نهاية المران بشكل طبيعي، كما انتهى محمد عواد حارس مرمى الفريق من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية، وغاب حارس المرمى عن الزمالك الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بمزق فى عضلة السمانة، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

من جهته عقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جلسة مع عواد بعد مشاركته في التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، وأكد الحارس تحسن حالته الطبية، وشارك بشكل طبيعى في المران، وعاد ناصر منسي، مهاجم الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ، بعدما كان مصابًا بكدمة فى وجه القدم تسببت فى غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة، وشارك ناصر منسي فى كافة فقرات مران اليوم بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما عاد عمرو السيسي لاعب الوسط للمشاركة في تدريبات فريقه بصورة طبيعية بعد الإصابة التي تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية، وخضع عمرو السيسي لفحوصات طبية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.