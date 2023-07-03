شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر مستقبل حراسة المرمى بعد اقتراب رحيل على لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مستقبل حراسة المرمى فى الفريق، بعدما تلقى على لطفي الحارس الثاني بالفريق أكثر من عرض محلى الأيام الماضية، أبرزها من نادي زد الصاعد حديثاً للدورى الممتاز.

ويتشاور مسئولو الأهلي مع المدرب السويسري بشأن مصير حراسة المرمى، ورغبة المدير الفني فى ضم حارس مرمى جديد أم لا، خاصة أن فرص رحيل على لطفي قوية لرغبة الحارس فى المشاركة بشكل أكثر، وهو ما يحترمه مسئولو الأهلي، كون لطفي من الحراس الأكفاء الذين دافعوا عن مرمى الأهلي بشكل جيد حينما حصل على فرصة، كما أنه من اللاعبين الملتزمين فى النادى ولم يثر أى مشاكل طوال فترة وجوده فى الأهلي.

وتشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى أن هناك اتجاها قويا بالموافقة على رحيل على لطفي لنادي زد، باعتباره العرض الأفضل، كما أن لطفي يميل لهذا العرض، لكن الأمور كلها ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الجلسة التى سيعقدها مسئولو الأهلي مع علي لطفي.

وحال رحيل علي لطفي لنادي زد أو غيره من الأندية خلال الموسم المقبل سيبحث الأهلي مع كولر مدى حاجة الفريق لضم حارس أخر في ميركاتو الصيف.

وهناك اتجاه كبير أيضاً بعدم ضم حُراس جدد، وتتجه النية للاكتفاء برباعي حراس المرمى محمد الشناوي الحارس الدولي صاحب الخبرات الطويلة ومعه الحارس الشاب مصطفى شوبير، الذي ظهر بشكل جيد حينما حصل على فرصة، لاسيما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة أمام الوداد المغربي والذي فاز فيه الأهلي بهدفين مقابل هدف، وقدّم فيه مصطفى شوبير مستوى جيدا بشهادة الجميع، كما يمتلك الأهلي أيضاً اثنين من الحراس الصاعدين بشكل قوى هما حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي ومصطفى مخلوف.