شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يواجه بروكسى اليوم فى ثانى لقاءات الدورة الثلاثية المؤهلة للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرية للاتصالات، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، فريق بروكسى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

ستكون المباراة الأولى للمصرية للاتصالات فى هذه الدورة، ويسعى جمعة مشهور المدير الفنى للاتصالات لحسم تأهله لدورى المحترفين من أول مباراة، حيث يضمن الفوز له العبور بعد تعادل بروكسى مع المنيا 2/2 فى المباراة الأولى، ويحتاج الفوز اليوم لاعتلاء صدارة الدورة والتأهل بشكل رسمى قبل مواجهة المنيا فى آخر مباريات هذه الدورة.

ويمثل المصرية للاتصالات مجموعة القاهرة والقناة بعدما نجح فى احتلال المركز السادس فى ترتيب المجموعة فى الموسم الحالي.

فى المقابل، يسعى محمد حامد المدير الفنى لفريق بروكسى، إلى تحقيق الفوز على الاتصالات وضمان التأهل فى آخر مبارياته فى الدورة بعدما فرط فى الفوز فى المباراة الأولى أمام المنيا بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف قبل أن يدرك المنيا التعادل، وطالب حامد اللاعبين بضرورة نسيان مباريات المنيا والتركيز على تحقيق الفوز على الاتصالات لضمان الصعود بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتصالات والمنيا.

جدير بالذكر أن الدورة الثلاثية يتأهل منها فريقان إلى دورى المحترفين أ الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، لينضما إلى 16 فريقا ضمنوا التواجد فى الموسم المقبل هي: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهم: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا فى الموسم المقبل.