شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادًا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو معسكراً مغلقاً الليلة، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يحسم أوسوريو مصير جميع اللاعبين من الدخول فى قائمة المباراة عقب التدريب الجماعي الذى سيقام اليوم الاثنين.