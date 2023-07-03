شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادًا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو معسكراً مغلقاً الليلة، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ومن المنتظر أن يحسم أوسوريو مصير جميع اللاعبين من الدخول فى قائمة المباراة عقب التدريب الجماعي الذى سيقام اليوم الاثنين.
ويدرس أوسوريو منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز، لتجربة البدلاء والناشئين وتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.
وظهرت بعض الملامح لفكر أوسوريو خلال مباراة المحلة الماضية بالدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، بعدما دفع بلاعبين من الشباب فى المباراة، فضلاً عن بعض البدلاء فى التشكيل الأساسي.
وأجبرت البطولة العربية المدرب الكولومبي على عدم التعجل فى حسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة 28 يوليو ويستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.
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