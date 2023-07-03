شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر والكويت فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع الجزائر والكويت في إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.
ويلتقى منتخب مصر ب مع الجزائر فى المباراة الأولى من البطولة، بينما يلتقى منتخب أ مع الكويت فى المباراة الثانية.
ويشارك فى البطولة 5 دول هى كل من المغرب ، و الكويت و الجزائر ، و مصر أ ، و مصر ب
ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى ..
الأثنين الجزائر ومصر ب
مصر أ والكويت
الثلاثاء الكويت والجزائر
المغرب و مصر أ
الأربعاء الجزائر و المغرب
مصر ب والكويت
الخميس المغرب و مصر ب
مصر أ و الجزائر
الجمعة الكويت و المغرب
مصر ب و مصر أ
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