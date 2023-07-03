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مصر تواجه الجزائر والكويت فى البطولة العربية لسيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع الجزائر والكويت في إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

ويلتقى منتخب مصر ب مع الجزائر فى المباراة الأولى من البطولة، بينما يلتقى منتخب أ مع الكويت فى المباراة الثانية.

ويشارك فى البطولة 5 دول هى كل من المغرب ، و الكويت و الجزائر ، و مصر أ  ، و مصر ب

ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى ..

الأثنين     الجزائر ومصر ب

             مصر أ والكويت

الثلاثاء  الكويت والجزائر

           المغرب و مصر أ

 

الأربعاء   الجزائر و المغرب

            مصر ب والكويت

 

الخميس   المغرب و مصر ب

             مصر أ و الجزائر

 

الجمعة   الكويت و المغرب

           مصر ب و مصر أ

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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