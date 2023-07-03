شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر والكويت فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع الجزائر والكويت في إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

ويلتقى منتخب مصر ب مع الجزائر فى المباراة الأولى من البطولة، بينما يلتقى منتخب أ مع الكويت فى المباراة الثانية.

ويشارك فى البطولة 5 دول هى كل من المغرب ، و الكويت و الجزائر ، و مصر أ ، و مصر ب

ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد العربى فإن جدول المباريات كالتالى ..

الأثنين الجزائر ومصر ب

مصر أ والكويت

الثلاثاء الكويت والجزائر

المغرب و مصر أ

الأربعاء الجزائر و المغرب

مصر ب والكويت

الخميس المغرب و مصر ب

مصر أ و الجزائر

الجمعة الكويت و المغرب

مصر ب و مصر أ