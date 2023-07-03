شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بالبنك الأهلى اليوم فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق بيراميدز، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، بفريق البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعدما حسم تأهله لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخه، بعدما اكتسح سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى آخر مواجهات الدورى، كما تأهل لهذا الدور بعد الإطاحة بالاتحاد السكندرى من دور الـ16 بهدف فخر الدين بن يوسف.

من جهته طالب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، اللاعبين بمواصلة النتائج المميزة والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق أول لقب فى تاريخ النادى والتأهل لنصف النهائى، وحذر من خطورة لاعبى البنك الأهلى الذين سيسعون لتحقيق الفوز بعد السقوط بثلاثية أمام الأهلى.

وفى المقابل، يدخل البنك الأهلى المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام الأهلى بثلاثية نظيفة فى آخر مبارياته فى الدورى ودخوله دوامة الهبوط مجددا بعد فوز الداخلية على المقاولون العرب مما أشعل الصراع مرة أخرى.

وعكف الصربى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الاهلى، لعدم تكرارها أمام بيراميدز الذى يسير بخطى ثابتة فى الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد للإطاحة ببيراميدز من بطولة الكأس والتأهل لنصف النهائى، وحذر من خطورة مهاجمى بيراميدز، خاصة مصطفى فتحى، وعدم ترك المساحات أمامه واستغلال أى فرص تتيح للاعبين أمام مرمى الفريق السماوى.