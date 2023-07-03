شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة غينيا بنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة غينيا غدا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقال ميكالى، مباراة الجابون الأخيرة كانت صعبة ولكننا نجحنا فى فك طلاسم الدفاع الجابوني القوي وحققنا الهدف وهو الفوز والاحتفاظ بالصدارة والمرور نحو الهدف الأكبر وهو التأهل إلى الأولمبياد.

وأضاف ميكالى، "كنا متخيلين سيناريو اللقاء، كانت مباراة قوية من جانب الجابون خاصة فى الدفاع والإعداد من الدفاع للهجوم، كنا محتاجين لإحراز هدف، وبالفعل الأمور صارت أفضل بعد هدف التقدم وأسفر ضغطنا الهجومي عن ضربة جزاء جاء منها الهدف الثاني .. حققنا فوز مستحق".

وتابع ميكالى، "كنت قلقا لأننا لم نصنع الفرص التى تصنع لنا الأهداف مبكرا ، كانت مباراة حاسمة بالنسبة لنا، ولم تكن مستحيلة، كان هناك منتخب يقاتل على الجبهة الأخرى من أجل الصدارة ونحن كنا فى حاجة للفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، قابلنا لحظات صعبة ، ولكن التوازن الذى لعبنا به فى الدفاع والهجوم صنع الفوز".

وأشار ميكالى إلى أن هناك مباراة صعبة أمام منافس قوى تنتظرنا فى الدور قبل النهائي هو غينيا ولكننا سنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الاولمبياد واحراز اللقب .

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع غينيا في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة ..

ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .