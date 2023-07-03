شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل سياسة التدوير فى الأهلي لحين حسم بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سياسة التدوير بين اللاعبين في الفريق لإراحة العناصر الأساسية التى تعاني من إجهاد شديد.

ويحرص المدرب السويسري على تطبيق هذه السياسة لحين حسم الأهلي بطولة الدوري بشكل رسمي، وبعدها سيتم منح الفرصة لجميع البدلاء تقريباً وإراحة العناصر الأساسية لحمايتها من الإجهاد.

على صعيد متصل، طمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة المصابين فى الفريق، وتحديداً الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي. وحرص كولر على الاستسفار من طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة عن حالة السولية ومتولي، وعقد جلسة مع الثنائي لدعمهما وتحفيزهما للعودة للتدريبات الجماعية سريعاً.

ويفتقد الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي حتى منتصف يوليو، فى ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابات التى لحقت بهما الفترة الأخيرة، وتسببت فى ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس، ويستمر غياب اللاعبين لمدة شهر قابلين للزيادة وفقا لبرنامجهما التأهيلي اللذين بدءا الخضوع له من بعد هذه المباراة.

ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.