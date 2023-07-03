شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات حصاد الكاراتيه فى الدورى العالمى بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مشاركة منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى التي أقيمت بكرواتيا، في الفترة من 23 يونيو الماضى حتى 3 يوليو الجاري.

وحقق المنتخب خلال البطولة 3 ميداليات، مقسمة إلى فضيتين وبرونزية، وحقق الفضة ريناد أسامة، وحبيبة موسى، بينما حققت البرونزية هاجر إمام.

واحتلت كل من مريم عبد الغنى ومريم قاعود المركز الخامس في الكاتا ناشئات وكوميتيه شابات على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات، على رأسهم أحمد إيهاب، عمار ياسر، نهى عمرو، نورهان محمد، جنى خميس، ملك محمد، هاجر فتحى، بسملة محمود، ملك عبد الحميد، دينا أحمد.

وترأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، ورافقهم محمد الحسينى، وسيد مصطفى إدارى، والسيد سعيد مدرب كوميتيه بنين، وهبة محمد مدربة كوميتيه بنات.