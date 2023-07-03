«صفقة الـ 248 مليون جنيه للشناوي» .. زاهر يؤكد وشوبير ينفي: قد يكون

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية.

وقال زاهر، خلال برنامج ملعب أون تايم، الذي يقدمه عبر فضائية «أًون تايم سبورتس»: «محمد الشناوي، تلقى بالفعل عرضًا مغريًا في الساعات الماضية، مقابل 4 ملايين دولار للنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بينما سيحصل اللاعب على 3 ملايين و500 ألف دولار، خلال فترة الإعارة، العرض من الممكن أن يصل إلى 8 ملايين دولار للنادي الأهلي، واللاعب، وهذا رقم كبير جدًا.

قد يكون

من جانبه ، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، لم يتلق عروضا من النصر السعودى قائلا، "مفيش عروض للشناوى".

وقال شوبير عبر برنامجه بإذاعة أون سبورت إف إم، قد يكون المسئولون فى النصر السعودى يفكرون فى الشناوى، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميا الموسم الماضى، لكن الأهلى وقتها رفض فى ظل الارتباط بالمباريات الأفريقية والمحلية.

وأضاف شوبير، أنه حال طلب النصر التعاقد مع الشناوى رسمياً ستوافق إدارة الأهلى، خاصة أن كولر يقدر الشناوى، وما قدمه للأهلى، فرغم أنه الحارس الأول فى الأهلى والمنتخب سيكون صعبا حرمانه من الفرصة، وسيوافق على احتراف الشناوى بأى عرض خارجى يٌحترم، ولكن هل جدد النصر عرضه للشناوى؟ لا لم يأت عرض رسمي للأهلى بشأن الشناوى.