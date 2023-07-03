شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى شهر يوليو.. مواجهات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير نادي الزمالك مباريات حاسمة لفريقها بمختلف المسابقات خلال شهر يوليو الجارى، وهو ما يرصده ”الخليج 365” فى السطور التالية:

البداية ستكون مع مسابقة كأس مصر غدا الثلاثاء 4 يوليو، عندما يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب فى ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

بعد موقعة الكأس سيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.