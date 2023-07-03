شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج بلقب الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى تصدر قمة ترتيب الدورى المصري الممتاز، بعد التعادل مع فيوتشر فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 من البطولة.

ووصل الأهلي للنقطة الـ69 فى المركز الأول، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويحتاج للوصول إلى النقطة 77 من أجل حسم اللقب هذا الموسم، وهى النقطة التى يستحيل أن يصل إليها بيراميدز أو أى فريق آخر.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث حاليًا في جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، من 32 مباراة لعبتها كتيبة المدير الفني علي ماهر، حيث انتصر في 15 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 أخرى.

ويحتاج الأهلى إلى 8 نقاط فقط لحسم اللقب المحلى، حيث يتبقى له مواجهات كل من: "الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، المقاولون، حرس الحدود، بيراميدز، والمصري"، أي أن الأهلى يحتاج الفوز فى مباراتين والتعادل فى مثلهما أو الفوز بـ3 مباريات لإعلان التتويج باللقب.