شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الجزيرة الإماراتى يقرر بيع أشرف بن شرقى بسبب الراتب الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي للدوري المحلي من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، الجزيرة الإماراتي يرغب فى بيع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه.

وأضاف شوبير، بن شرقي حتى الآن لم يتقدم له أى نادٍ بعرض رسمي، من أندية مصرية على رأسها بيراميدز، وباتشيكو ما زال يدرس الأمر.