شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الجزيرة الإماراتى يقرر بيع أشرف بن شرقى بسبب الراتب الكبير والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، الجزيرة الإماراتي يرغب فى بيع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه.
وأضاف شوبير، بن شرقي حتى الآن لم يتقدم له أى نادٍ بعرض رسمي، من أندية مصرية على رأسها بيراميدز، وباتشيكو ما زال يدرس الأمر.
كما علق أحمد شوبير، على تعادل الأهلي مع فيوتشر، أمس الأحد، بملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مشددا على أن الفريق الأحمر افتقد الشراسة الهجومية في اللقاء بسبب حالة الاطمئنان لدى اللاعبين على اقتراب حسم الدوري، مشيدا بأداء فريق فيوتشر فى المباراة، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها في اللقاء.
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