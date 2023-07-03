غرامة 50 ألف جنيه .. إيقاف نبيل عماد دونجا 4 مباريات

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول إخطار رسمي من اتحاد الكرة بعقوبة لجنة الانضباط ضد لاعب وسط الفريق الأبيض نبيل عماد دونجا.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، اتخاذ لجنة الانضباط تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات و ضد دونجا بعد مشاهدة اللجنة واقعة احتفاله مع زميله أحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك بعقوبة دونجا، فور اسئتناف العمل بالجبلاية يوم الثلاثاء المقبل عقب نهاية إجازة عيد الأضحى.

وكان دونجا قد احتفل مع زيزو والمثلوثي بشكل غير أخلاقي، بعد هدف سجله أحمد فتوح لاعب الأبيض ضد الاتحاد السكندري، قبل أن يتم إلغاؤه.