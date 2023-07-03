رسائل كولر بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة الأهلي وفيوتشر والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب ستاد السلام ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 24 للدوري الممتاز ، الذي يعتلي الأحمر صدارته برصيد 69 نقطة.





وخلال تصريحاته عقب اللقاء ، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه على ما وصفه بتعمد إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر خلال الوقت الراهن.

.. وواصل ، الأهلي خلال الشوط الأول من المواجهة حاول التسجيل كثيرًا، ونجح في صناعة فرصًا عديدة، وهذا الأمر تكرر أيضًا خلال الشوط الثاني، موضحًا أن ضغط المباريات وخوض مباراة كل ٤٨ ساعة تسبب في ترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية لكثرة الضغوطات.

تنظيم فيوتشر ..

وأضاف، واجهنا فريقًا منظمًا للغاية من الناحية الدفاعية وكنا قريبين من التسجيل أوقات عدة، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا جميعًا أن نتقبله

وعن مستوى اللاعب الجزائري، قال كولر أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا للغاية من الناحيتين الدفاعية والهجومية لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير للوصول إلى المرمى.

وأكمل، بيرسي تاو لاعب مميز للغاية وينفذ كافة الأدوار المطلوبة منه، وكان أخطر لاعبي الفريق، وأطلب منه أن يستمر في ذلك الطريق.

وجاء تشكيل الأهلي في مواجهة الأمس على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

في الهجوم: محمود كهربا.

موعد القمة ..

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة محليًا بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز