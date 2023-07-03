شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لحكم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة جدياً إسناد مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 13 يوليو الجارى، لطاقم تحكيم مصرى، فى ظل رغبة مجلس الإدارة الحالى وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على تأكيد الثقة فى الحكام المصريين.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 13 يوليو باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية لكرة القدم، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.