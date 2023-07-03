شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة حسن مصطفى، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات، من بينها فقرة غنائية استعراضية بعنوان أفريقيا، التى قام الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي بتحضيرها كما يشهد الحفل مفاجأة.

وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة فى البطولة قد وصلت القاهرة عصر أمس، الأحد، وسط استقبال من قبل وفد الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي.

وقال أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق بأسم مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا وتنظيميًا، خاصة وأن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.