شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة المقاولون العرب لاعبي الفريق بصرف مكافآت حال الفوز على الزمالك في ربع نهائي كأس مصر والتأهل للمربع الذهبي، وذلك طبقا للائحة الفريق، والتي تتضمن صرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز على الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء غد، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

استهل نادي الزمالك مشواره في دور الـ 32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.