شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء غد، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.
استهل نادي الزمالك مشواره في دور الـ 32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.
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