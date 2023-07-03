شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
وتٌعد مباراة الإسماعيلى ضمن سلسة المباريات التي يخوضها الأهلى خلال شهر يوليو، فبعد مواجهة الدراويش يلتقى الأحمر مع الاتحاد السكندرى يوم 8 يوليو، بعدها مباراة القمة أمام الزمالك يوم 13 يوليو، ثم مواجهة المقاولون العرب 16 يوليو، بينما مباراة حرس الحدود يوم 19، ثم يلتقى الأهلى مع بيراميدز 23 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته فى شهر يوليو يوم 26 أمام المصرى البورسعيدى.
ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، الاثنين، التجهيز لمباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تُعد أحد المواجهات المهمة فى رحلة المارد الأحمر نحو التتويج ببطولة الدوري.
وأغلق الأهلي ملف مباراة فيوتشر التي خاضها المارد الأحمر أمس، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 لبطولة الدوري، ليبدأ الاستعداد والتركيز لمباراة الإسماعيلي التى ستقام فى برج العرب.
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