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مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى بعد غدٍ، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الممتازالمقرر إقامتها باستاد برج العرب.

 

وتٌعد مباراة الإسماعيلى ضمن سلسة المباريات التي يخوضها الأهلى خلال شهر يوليو، فبعد مواجهة الدراويش يلتقى الأحمر مع الاتحاد السكندرى يوم 8 يوليو، بعدها مباراة القمة أمام الزمالك يوم 13 يوليو، ثم مواجهة المقاولون العرب 16 يوليو، بينما مباراة حرس الحدود يوم 19، ثم يلتقى الأهلى مع بيراميدز 23 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته فى شهر يوليو يوم 26 أمام المصرى البورسعيدى.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، الاثنين، التجهيز لمباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تُعد أحد المواجهات المهمة فى رحلة المارد الأحمر نحو التتويج ببطولة الدوري.

وأغلق الأهلي ملف مباراة فيوتشر التي خاضها المارد الأحمر  أمس، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 لبطولة الدوري، ليبدأ الاستعداد والتركيز لمباراة الإسماعيلي التى ستقام فى برج العرب.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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