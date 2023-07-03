شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى بعد غدٍ، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الممتازالمقرر إقامتها باستاد برج العرب.

وتٌعد مباراة الإسماعيلى ضمن سلسة المباريات التي يخوضها الأهلى خلال شهر يوليو، فبعد مواجهة الدراويش يلتقى الأحمر مع الاتحاد السكندرى يوم 8 يوليو، بعدها مباراة القمة أمام الزمالك يوم 13 يوليو، ثم مواجهة المقاولون العرب 16 يوليو، بينما مباراة حرس الحدود يوم 19، ثم يلتقى الأهلى مع بيراميدز 23 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته فى شهر يوليو يوم 26 أمام المصرى البورسعيدى.