شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم طارق العشرى مع فاركو بعد رحيله؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي فاركو إنهاء التعاقد مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفني على الفترة التى قضاها مع الفريق البرتقالي.

وتولى طارق العشرى تدريب فاركو خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، وقاد العشرى فاركو فى 20 مباراة، حتى الآن، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر 5 مباريات فقط، وحصد 28 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا ثم خسر من بيراميدز بالدوري، ومن الزمالك بثلاثية مقابل هدف ليودع كأس مصر، وأخيرا من إنبى 2 /1 في الدوري.

أكبر فوز وهزيمة

وحقق طارق العشرى أكبر فوز خلال توليه قيادة فاركو أمام الزمالك 3-0 والاتحاد السكندري 3-2 وغزل المحلة 3-1 ببطولة الدوري الممتاز، فيما جاءت أكبر خسارة أمام الأهلي 3-0 بالدوري والزمالك 3-1 في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.