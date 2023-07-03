«هذه ليست كرة قدم» .. ميدو يدعو لإجتماع «مشترك» لإنقاذ الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - طالب أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك بعقد اجتماع مشترك بين المدربين الأجانب في الدوري المصري، بالإضافة لروي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأوضح ميدو أن ذلك الاجتماع يهدف للاستماع منهم حول عيوب الكرة المصرية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بسبب تعمد بعض الفرق إهدار الوقت في المباريات.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتفق تمامًا مع كولر، واحدة من أهم عيوب الكرة المصرية موضوع تعمد إضاعة وإهدار الوقت بتعليمات من المدربين تحت رعاية الحكام".

وأتم: "لو سمعنا كلام كولر وأوسوريو وفيتوريا وميكالي وبابا فاسيليو ومونولوفيتش وباتشيكو، وعملنا اجتماع بيهم نسمع منهم أهم المشاكل اللي بتواجههم في مسابقة الدوري، وازاي نقدر نعالجها ممكن تكون فكرة عظيمة وممكن يكون فعلا بداية الإصلاح".

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد التعادل السلبي مع فيوتشر في الدوري: "رسالة للقائمين على الكرة المصرية؟ هل يعجبكم شكل الكرة المصرية في ظل إهدار الوقت؟ الموضوع أصبح مكرر وفج.. هذه ليست كرة قدم، ففي كل مرة يسقط لاعب وينهض بعدها بدقائق دون إصابة، لا بد من تدخل ضد هذه التصرفات".