شكرا لقرائتكم خبر عن موقع بطولة ويمبلدون يتغزل فى ميار شريف: "كالملكات فى عزيمتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الموقع الرسمي لبطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام العالمية ، بميار شريف لاعبة المنتخب المصرى، التي تشارك فى البطولة وتخوض منافسات فى الرابعة من عصراليوم.

وتغزل موقع البطولة فى اللاعبة المصرية، ونشر صورة مرسومة لها وهى ترتدى الملابس الفرعونية وعلق عليها: "كالملكات فى عزيمتها.. تتلألأ كالجوهرة النادرة فى الملاعب .. جاءت Mayar Sherif إلينا من بلاد الفراعنة حتى هنا فى ويمبلدون".



ميار شريف

وتنطلق اليوم، الاثنين، مباراة ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 31 فى بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام للعام 2023، أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة 69 عالميا في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأجريت الجمعة الماضى قرعة منافسات الرجال والسيدات لبطولة ويمبلدون 2023 ثالث بطولات الجراند سلام .

وودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية المصنفة رقم 31 عالميا، منافسات بطولة باد هومبورج للتنس بعدما خسرت في الدور ثمن النهائي، من الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة جاءت نتائجهم (6-1 , 6-7 , 3-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات.

وكانت ميار شريف قد تأهلت لثمن النهائي بعد فوزها على الألمانية آنا لينا فريدسام بمجموعتين بمجموعة بنتيجة 4-6, 6-4 , 7-5.