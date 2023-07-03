شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عنتر يحقق فضية بطولة فنلندا لجودو المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمود عنتر، لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، الميدالية الفضية والمركز الثانى في منافسات بطولة الدول الصغيرة التى تقام فى فنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجارى.

كما حقق أشرف رمضان المركز الخامس فى منافسات البطولة، بينما يخوض الثنائى أمنية الحسينى ومها تاج المنافسات غدا.

وتكمن أهمية البطولة في كونها من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

ويرأس بعثة المنتخب حازم فتحى عضو مجلس الإدارة والجهاز الفنى أبو بكر محمد مدرب رجال، وريم احمد مدرب سيدات.

كان نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان استضاف منافسات بطولتى كأس مصر لألعاب القوى والسباحة للمكفوفين بمشاركة أكثر من 15 ناديا، فى ختام مسابقات موسم 2022 / 2023 للاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين.