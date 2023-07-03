شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملعب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تحت إشراف عامر حسين، 13 يوليو الجارى موعداً لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك هو الثامنة والنصف مساء يوم 13 يوليو الجارى، باستاد القاهرة الدولى.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية لكرة القدم، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.