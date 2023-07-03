شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين من الإسماعيلي مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل الاستعداد لمواجهة الأهلي، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل.

ويدخل الإسماعيلي مواجهة الأهلي بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الابتعاد عن مناطق صراع الهبوط التي يقبع فيها حاليا الفريق.

ويمتلك الإسماعيلي 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلي، وهم كل من: باهر المحمدي، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجي أكا، محمود الشبراوي، محمد الشامي.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.