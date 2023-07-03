الزمالك يستهل مواجهاته بالبطولة العربية للأندية ٢٨ يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النصر السعودي في مواجهة مرتقبة جماهيريًا لحساب منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات للبطولة العربية، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة اللقاء المرتقب في تمام السادسة من مساء يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل لحساب بطولة الأندية العربية الأبطال المسماة كأس الملك سلمان خلال نسختها الحالية.

وينتظر مشاركة كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي أمام الزمالك في المواجهة المقبلة.

مواجهات الزمالك بالبطولة..

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مواجهاته في مسابقة البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 من شهر يوليو يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

أما المواجهة الثانية للأبيض تجمعه أمام نظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي المباراة الأخيرة في مرحلة دور المجموعات للزمالك أمام نظيره النصر مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

كأس مصر..

وعلى صعيد بطولة كأس مصر يلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساء الغد لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.



وتخطى الزمالك نظيره بروكسي في دور الـ32 من المسابقة بالفوز بثلاثية لهدفين، ثم تخطى نظيره فاركو في ثمن النهائي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

واستأنف الفريق الأول للأبيض تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة يوم الجمعة الماضي عقب منح أوسوريو لاعبي الأبيض راحة سلبية من التدريبات في الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك.