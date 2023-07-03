بدء اختبارات الأهلي بمحافظة الشرقية غداً

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة الشرقية خلال شهر يوليو الجاري للبحث عن المزيد من المواهب الصاعدة في مختلف محافظات الجمهورية.

كان الأهلي قد حدد توقيت بيع الاستمارات في المحافظة اعتبارًا من السبت ٢٤ يونيو، مقابل ١٠٠ جنيه للاستمارة الواحدة، واستمر البيع حتى نفاد الكمية.

وتم بيع الاستمارات في كل من مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية، ومقر الأكاديمية في نادي النصر للبترول بالسويس للاختبارات الخاصة بمحافظة السويس.

ومن المقرر أن تقام الاختبارات في محافظة الشرقية بمقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير، غدا الثلاثاء ٤ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، وبعد غد الأربعاء ٥ يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢)، ويمكن الاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٨٧٥ للمزيد من المعلومات بشأن تفاصيل الاختبارات.

قمة الدوري..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومسابقة الدوري ، يواجه الأحمر نظيره الزمالك في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ يوليو الجاري لحساب مواجهات الدور الثاني من المسابقة المحلية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلا صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٩ نقطة ، فيما يأتي الزمالك رابعا برصيد ٥٦ نقطة.

بينما يستعد الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر ، بعد أن تخطى بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين ، وفوز على فاركو في ثمن النهائي بثلاثية لهدف.