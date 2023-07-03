ميدو يؤيد كولر ويحدد بداية إصلاح الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أيد أحمد حسام ميدو تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بشأن حديثه عن تعمد إهدار الوقت خلال المباريات بتعليمات من المدربين.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر أمس الأحد، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مارسيل كولر مدرب الأهلي قد وجه رسالة إلى المسؤولين عن كرة القدم في مصر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفيوتشر، أكد خلالها ضرورة سعيهم للقضاء على أزمة إهدار الوقت في المباريات.

ميدو يعلق على تصريح كولر

وبناء عليه علق ميدو في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتفق تمامًا مع كولر، واحد من أهم عيوب الكرة المصرية موضوع تعمد إهدار الوقت بتعليمات من المدربين تحت رعاية الحكام".

وأضاف: "لو سمعنا كلام كولر وأوسوريو وڤيتوريا وميكالي وبابا فاسيليو ومونولوڤيتش وباتشيكو وأجرينا اجتماعًا معهم ونسمع منهم أهم المشاكل التي تواجههم في مسابقة الدوري وكيف نستطيع معالجتها، ممكن تكون فكرة عظيمة وقد يكون هذا الأمر هو بداية الإصلاح".

نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر

نجح فريق فيوتشر في إحراز هدف في الدقيقة 18 من عمر شوط اللقاء الأول، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل من حكم اللقاء محمود البنا.

وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول أحرز النادي الأهلي هدف التقدم عن طريق ياسر إبراهيم مدافع الفريق ولكن تم إلغائه بداعي التسلل من محمود البنا حكم اللقاء.