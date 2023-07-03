تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في مواجهة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر ، والتي يسعى الأبيض من خلالها إلى التتويج لإنقاذ موسمه المحلي بعد تأكد خسارته لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وخلال مشوار الزمالك بالنسخة الحالية من مسابقة كأس مصر ،تمكن من الفوز على بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين ، ثم الفوز على فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

بينما حسم الأهلي تأهله إلى دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر ، بعد تفوقه على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد عبر حسين الشحات.

قمة الدوري ..

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ من شهر يوليو الجاري لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأبيض مواجهة القمة المقبلة محتلا الترتيب الرابع بجدول الدوري برصيد ٥٦ نقطة عقب خوضه ٣١ مباراة ، بينما يأتي الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة المحلية برصيد ٦٩ نقطة بعد خوضه ٢٧ مباراة ويتبقى له لقاءات مؤجلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ،بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها اوسوريو للاعبي الابيض مع بداية أيام عيد الأضحى المبارك.