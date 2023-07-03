شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب سيدات السلة فى البطولة العربية قبل مواجهتى الجزائر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لسيدات السلة ، على مستوى المنتخبات، والتى تقام بالقاهرة وتستمر حتى 10 يوليو الجارى. ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع الجزائر والكويت اليوم فى البطولة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب أ و منتخب ب قائمة اللاعبات المقرر مشاركتهن في البطولة وهن :ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح ، بقيادة إيهاب الالفى المدير الفني للمنتخب الأول سيدات .

وعلى مستوى منتخب ب " 19 سنة " بقيادة مصطفى هدهود فتم اختيار جنى الالفى ، ليلى خالد ، جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة ، عائشة سالم ، نور المهدى ، تمارا نادر السيد ، سلمى خضر، هنا عبد العال .