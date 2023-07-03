كل ما تريد معرفته عن فرص المنتخب الأولمبى فى التأهل لأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، غدا الثلاثاء، مباراة مهمة أمام منتخب غينيا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويسعى الفراعنة الصغار لتحقيق حلم التأهل للأولمبياد فى مباراة الغد.

س: ما هو موعد مباراة المنتخب الأولمبى مع غينيا؟

ج: موعد مباراة المنتخب الأولمبى مع غينيا فى الثامنة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

س: كم فريقا يتأهل من البطولة للأولمبياد؟

ج: يتأهل للأولمبياد المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقي المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

س: ما هى حظوظ المنتخب الأولمبى فى التأهل للأولمبياد؟

ج: هناك أكثر من سيناريو لتأهل المنتخب الأولمبى للأولمبياد، السيناريو الأول: هو الفوز على غينيا بنصف النهائي والتأهل لنهائي أمم أفريقيا، وبهذا سيكون أحد المنتخبين من الثلاثة منتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس.

السيناريو الثاني: فى حال الخسارة أمام غينيا سيكون أمامه فرصة اللعب على المركزين الثالث والرابع، وحال الفوز سيتأهل لأولمبياد باريس كمركز ثالث بأمم أفريقيا.

السيناريو الثالث: فى حال خسارته المركز الثالث بأمم أفريقيا سيلعب ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.

س: متى تقام المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا بالمغرب؟

ج: تقام يوم 8 يوليو الجاري فى الـ 11 مساء بتوقيت القاهرة.