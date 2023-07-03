شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مواجهة بيراميدز مع البنك الأهلى فى كأس مصر، وبحث الأهلى مع كولر موقف حراس المرمى بعد اقتراب على لطفى .

اتحاد الكرة يدرس إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لحكم مصرى

يدرس اتحاد الكرة جدياً إسناد مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 13 يوليو الجارى، لطاقم تحكيم مصرى، فى ظل رغبة مجلس الإدارة الحالى وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على تأكيد الثقة فى الحكام المصريين.

يصطدم فريق بيراميدز، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، بفريق البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعدما حسم تأهله لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخه، بعدما اكتسح سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى آخر مواجهات الدورى، كما تأهل لهذا الدور بعد الإطاحة بالاتحاد السكندرى من دور الـ16 بهدف فخر الدين بن يوسف.

المقاولون يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى ربع نهائى الكأس

وعد مجلس إدارة المقاولون العرب لاعبي الفريق بصرف مكافآت حال الفوز على الزمالك في ربع نهائي كأس مصر والتأهل للمربع الذهبي، وذلك طبقا للائحة الفريق، والتي تتضمن صرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز على الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك.