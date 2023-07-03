بعد تحديدها.. موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة والنصف مساء يوم 13 يوليو الجارى، باستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدوري المصري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد ٦٨ نقطة حصدها من ٢٦ مباراة، حيث فاز في ٢١ مباراة وتعادل في ٥ مباريات ولم يخسر أي مباراة.

في حين يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد ٥٦ نقطة حصدها من ٣١ مباراة، حيث فاز في ١٦ مباراة وتعادل في ٨ مباريات وخسر ٧ مباريات.