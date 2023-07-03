شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: كورونا سبب غياب بلحاج عن تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب انقطاع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الكروي الأول عن التدريبات الجماعية لفريقه الفترة الماضية، ولم ينتظم في التدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وقال عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أحمد بلحاج مصاب بفيرس كورونا، وهذا سبب تغيبه عن تدريبات الزمالك، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى مسابقة كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يتابع مع أحمد بلحاج حالته الصحية، حتى يشفي من فيرس كورونا الذى تعرض له.