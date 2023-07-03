جماهير ريال مدريد تهاجم مبابي ورد ناري من الملكي

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غضب جماهير الملكى فى الفترة الأخيرة بعد عدم وضوح الرؤية حتى الآن، رغم كل ما أثير من شائعات حول رغبته فى ارتداء قميص الملكي.

جماهير ريال مدريد تهاجم كليان مبابي:

وجه بعض من مشجعى ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة رسائل عدة إلى مسئولى الملكى بخصوص صفقة مبامبى وحرصهم على أن يكون هناك رد حاسم بتلك الصفقة التى اتخذت حجمًا كبيرًا جدًّا ولم تسفر على قرار إيجابي حتى الآن.

ريال مدريد يبعث برسالة نارية إلى مبامبي:

ورد ريال مدريد برسالة نارية قطع من خلالها الشك باليقين تلبيةً إلى مطالب جماهيره بشأن مبامبي وهو إما أن يبرم عقده مع النادى الملكى الصيف الحالى، أو يوقع على عقد مسبق فى يناير 2024، على أن يتم تفعيله عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أما إذا رفض اللاعب تجديد العقد أو التوقيع مع الفريق المدريدي فلا ينظر إلى تلك الصفقة مجددًا.

مطالب مبامبي تثير جدلًا كبيرًا:

تداولت أنباء صحفية كشفت عنها الـ "ديلي ميل" البريطانية أن مبابي طلب من إدارة ريال مدريد الحصول على 240 مليون يورو في حالة انضمامه للفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أوضحت: "أن ريال مدريد يرغب في الحصول على اللاعب بصفة مجانية خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الباريسي".

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى هذا السياق، أن فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الدولي الفرنسي ستطلب الحصول على 206 ملايين جنيه إسترليني من النادي الذي يرغب في التعاقد مع نجلها".

أوضحت: "أن ريال مدريد لن يتحرك تجاه مبابي هذا الصيف، إذْ لدي الإدارة قناعة تامة بأنه لابد على الدولي الفرنسي خفض راتبه من أجل الانضمام لقلعة السنتياجو بيرنابيو".

يرغب مسئولو ليفربول الإنجليزي فى إبرام التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم با ريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الريدز خلال الموسم الجديد، بعدما فقد الفريق المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، عقب رحيل عدد من النجوم المؤثرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينهو.