برشلونة يواصل دفع أموال ميسي.. ومفاجأة في تفاصيل عقده مع إنتر ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - ليونيل ميسي، كشفت تقارير صحفية عن مميزات انتقال الأرجنتيني لونيل ميسي إلى نادى إنتر ميامي الأمريكي وأشارت إلى أن تفاصيل عقده والمزايا التى سيحصل عليها مع النادي.

لونيل ميسي ومفاجأة برشلونة وباريس سان جيرمان:

أوضحت: "أن ميسي سيتقاضى مع إنتر ميامي الأمريكي نادية الجديد مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو سنويًّا".

أشار إلى أنه : ”يملك أسهم مع باريس سسان جيرمان ناديه السابق، وذلك بعد اعتزاله اللعب داخل المستطل الأخضر".

أكدت: "أن مسئولو إنتر ميامي الأمريكي يعقدون النيه على إبرام ثلاثة صفقات من العيار الثقيل تدعيمًا لجهود لونيل ميسي ومساعدته مع الفريق وفى مقدمتهم جوردى ألبا الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى".

قرر ليونيل ميسي عدم التجديد لفريق برشلونة وذلك للابتعاد عن الضغط والشهرة مؤقتًا، بالإضافة إلى أن النادى الكتالونى يظل يدفع راتبًا للبرغوث حتى الآن بسبب أنه لم يتقاضَ راتبه منذ أن كان يرتدى قميص البارسا وتم جدولته.

يخوض الفريق الأول بنادي إنتر ميامي الأمريكي مباراته الأولى بظهور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والأسباني سيرجيو بوسكيتس، والتي تجمع الفريق أمام نادي أوستن، على ملعب ستاد لوكهارت، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي.

إنتر ميامي يعاني في الدوري الأمريكي:

يمر فريق إنتر ميامي بفترة صعبة في الدوري الأمريكي، بعدما استمر لسبعة مباريات على التوالي دون تحقيق الانتصار في دوري الـ إم إلى إس.

يتواجد فريق الكرة الأول بنادى إنتر ميامي فى المركز المركز الخامس عشر والأخير بترتيب أندية دوري القسم الشرقي برصيد 15 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 13 لقاءً.

يتولى ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي على أمل تحسين المستوى الهجومي للفريق كونه يمتلك أضعف خط هجومي في المسابقة برصيد 17 هدفًا سجلها الفريق الأمريكي.

استقبل فريق إنتر ميامي الأمريكي 28 هدفًا بعد مرور 18 مباراة لعبها أصحاب الأرض في لقاء يوم الأحد.

يبتعد إنتر ميامي بفارق 11 نقطة عن نادي دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع، والذي يمتلك البطاقة التأهيلية لمباريات التصفيات المؤهلة لمجموعة المباريات النهائية؛ والتي تحدد بطل الدوري الأمريكي عن نسخة الموسم الحالي.

من المتوقع أن يدخل ميسي تشكيل إنتر ميامي الأساسي في مواجهة أوستن إف سي، إذْ سيكون الأرجنتيني على حساب اللاعب بنجامين كريماسكي الجناح الأيمن الحالي للفريق.

بينما قد يدخل سيرجيو بوسكيتس التشكيل الأساسي بدلًا من اللاعب ديفيد رويز متوسط ميدان الفريق وصاحب الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه لصالح فريق فيلاديلفيا في مواجهة الجولة الماضية.