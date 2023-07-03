جيرارد يتولى تدريب الاتفاق السعودي.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولو نادى الاتفاق السعودي ابرام التعاقد مع ستيفن جيرارد اسطورة الكرة الانجليزية مدربا للفريق فى عقد يمتد حتى عام 2025.

الاتفاق السعودي يعلن التعاقد مع ستيفن جيرارد مدربا للفريق

ونشر الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وتغريدة جاء نصها كالتالى: "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وسيتولى الأسطورة ستيفن جيرارد المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتفاق السعودي بشكل لرسمي بحسب البيان الصادر عن الفريق السعودي اليوم الإثنين.

وكان جيرارد "43 عاماً" قد خاض تجربة تدريبية جيدة مع رينجرز الاسكتلندي بين 2018 و2021 قبل أن يتولى تدريب أستون فيلا بين 2021 و2022.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر ستيفن جيرارد في البداية عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، لكن في الأيام الأخيرة تم استئناف المحادثات مع مسؤولي الاتفاق.

وسبق أن صرح جيرارد أنه أجرى زيارة لإجراء مناقشات مع الاتفاق قبل عدة أسابيع، لكنه لن يقبل العرض السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة ليفربول غير موقفه في منعطف مفاجئ، وسيدرب الاتفاق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس السابق، قد ينضم أيضا إلى صفوف الاتفاق مع جيرارد، عبر صفقة مجانية.

ورحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون هزيمة.

أعلن نادي الاتفاق السعودي إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون؛ بسبب النتائج السلبية وتراجع الفريق في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب نادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بياناً أكد فيه فسخ عقد المدرب كارتيرون بالتراضي، وتعيين المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا لتدريب الفريق فيما تبقى من مجريات الموسم.

جدير بالذكر، أن فريق الكرة الاول بنادي الاتفاق قد تلقى 5 هزائم في آخر 6 مباريات، ما جعل إدارة الفريق السعودي تتخذ قرار الإقالة، لاسيما أن الفريق خسر نقاطا كثيرة وابتعد بشكل كبير عن وسط الترتيب.