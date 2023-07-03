النصر السعودي يعلن ضم بروزوفيتش (رسميًّا)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل، عن التعاقد الرسمي مع مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من صفوف إنتر ميلان خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نشر نادي النصر السعودي فيديو ترويجي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الرسمي "تويتر" فيديو تشويقي بالصفقة، قائلًا: "كلّ الأعيـن تريده لكنّه اختـــار النصر ،بروزفيتش_نصراوي".

ولم يكشف حساب النصر السعودي حتي الآن على أي تفاصيل سواء مالية أو مدة العقد عبر الموقع الرسمي.

النصر السعودي:

في سياق مٌتصل، غادرت بعثة نادي النصر السعودي إلى البرتغال لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل ويخوض النصر مباراتين وديتين ضد سيلتا فيجو الأسباني وبنفيكا البرتغال.

تقام مباراتي النصر الوديتين يومي 17 و20 يوليو الجاري في البرتغال وبعدها يطيرها إلى مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 من يوليو الجاري، قبل العودة مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

أنهى النصر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي محتلًّا المركز الثاني خلف الاتحاد حامل اللقب.

ودع نادي النصر السعودي الثنائي الأجنبي، البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

النصر أعلن رحيل لويس جوستافو وألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما مع الفريق.

ترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: “لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق”. وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

انضم جوستافو البالغ من العمر 35 عامًا في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادمًا من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجًّل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عامًا» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسم آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجَّل هدفًا وحيدًا.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.

يخطط نادي النصر السعودي لمواصلة صفقاته العالمية بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يسعى النصر السعودي إلى إنهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشليسي الإنجليزي كما يستهدف ضم مواطنه ياسين بونو من إشبيلية الإسباني في إطار سياسة الصفقات العالمية التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.