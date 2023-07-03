مصطفى فتحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام البنك الاهلي بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين ،فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهر الدولي ، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمد حمدي، علي جبر، أحمد سامي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، أحمد توفيق.

الهجوم: فخري لاكاي، مصطفى فتحي، إسلام عيسى.

وضمت قائمة بيراميدز كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ – محمد حمدي – عبد الله مجدي – أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – وليد الكرتي – محمود أوكا – أوجو صامويل.

خط الهجوم: فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.

ويدير لقاء الليلة الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كل منأحمد رشدي ومصطفى حسين، وشاهندا المغربي، حكما رابعا، وهشام القاضي، حكما لتقنية الفيديو بمعاونة محمود عبد السميع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الليلة لحساب الدور نصف النهائي،الفريق الآخر المتاهل من الزمالك والمقاولون العرب خلال المواجهة التي تقام بينهما مساء الغد.